Netflix gratis? Assolutamente sì e non è un trucco per accedere al sito illegalmente. La nota piattaforma di streaming ha deciso di fare una mossa di marketing furbetta e inaspettata, rendendo disponibile una piccola parte del suo catalogo anche a chi non è abbonato e (per adesso) non intende mettere mano al portafoglio. Non solo singoli episodi, ma anche intere serie e film, da Elite e Stranger Things, a Bird Box, potrete guardarvi tutto senza nemmeno creare un account.

Come fare per avere Netflix gratis? Collegandovi da pc, tablet o smartphone (pare però che i browser iOS non siano al momento supportati) dovete seguire questo link e scegliere il contenuto che preferite. Ovviamente alla fine della visione vi verrà chiesto se avete apprezzato la serie/film che avete visto: “Ti è piaciuto Stranger Things? Abbonati subito per continuare a vedere gli altri episodi e gli altri titoli di cui tutti parlano, oppure continua a guardare altri contenuti gratuitamente“.

Netflix è diventato un buon samaritano? Direi di no, si tratta di una trovata volpina (ma più che lecita) in un periodo in cui nascono nuove come funghi piattaforme gratuite e a pagamento.

Netflix gratis: ecco i titoli gratuiti.

Stranger Things (episodio pilota)

Elite (episodio pilota)

Grace and Frankie

Bird Box

Baby Boss, di nuovo in affari

L’Amore è Cieco

Il Nostro Pianeta

When They See Us

Murder Mistery

I Due Papi

Netflix gratis… queste serie/documentari (1ma puntata) o film (su Mac): “Stranger things”, “Murder mystery”, “Elite”, “Baby boss/di nuovo in affari”, “Bird box”, “When they see us”, “L’amore è cieco”, “I due papi”, “Il nostro pianeta”, “Grace and Frankie” https://t.co/7YkliOEHw0 pic.twitter.com/vbJPyRUMQL — setteBIT (@setteBIT) August 31, 2020

@netflix #gratis: la piattaforma apre una sezione free. Una vera e proprio operazione di #marketing che farà sicuramente crescere gli abbonati 👍 — Alessandro Bertera (@berteraale77) September 2, 2020

