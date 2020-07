Netflix ha da tempo tolto l’opzione del mese gratuito di prova, ma da questo luglio ha inserito un’altra opzione che in qualche modo consente agli utenti di “provare” il portale con il Soddisfatti o Rimborsati. Netflix gratis, sì, ma con delle limitazioni.

Se non hai un abbonamento attivo a Netflix, infatti, puoi farlo usufruendo del Soddisfatti o Rimborsati che consiste nel provare il catalogo per una settimana e poi decidere se continuare – mantenendo così attivo l’abbonamento – oppure chiedere il rimborso e riavere indietro i soldi.

“La procedura è molto semplice: si va sul sito di Netflix, si indica una mail principale, si sceglie una password, il piano di abbonamento di proprio interesse (tra Base, Standard e Premium) e il metodo di pagamento. Da questo momento in poi si hanno 7 giorni per disdire l’abbonamento se non soddisfatti del servizio. Diversamente il medesimo verrà rinnovato mensilmente”. – TeamWorld.