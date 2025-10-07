19.4 C
Netflix e Prime Video: Sfida e Novità dal Mercato Italiano

Netflix e Prime Video: Sfida e Novità dal Mercato Italiano

Netflix e Prime Video sono protagonisti in questi giorni a Roma, dove Netflix presenta un importante progetto in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia. Ted Sarandos, il CEO della piattaforma, parteciperà all’evento al ministero della Cultura. Nel frattempo, Prime Video festeggia il lancio del nuovo comedy show “Roast in peace” con una grande festa alle Officine Farneto, con la partecipazione di celebrity come Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti.

Entrambe le piattaforme dominano il mercato dello streaming in Italia, con Netflix che conta 8,3 milioni di utenti e Prime Video 7,3 milioni. Prime Video, negli ultimi tempi, sta ampliando la sua offerta per competere con Netflix, proponendo un palinsesto sempre più simile a quello delle tv generaliste. Oltre a film e serie, ha l’esclusiva per una delle migliori partite di Champions League e, dal 25 ottobre, offrirà anche partite esclusive della NBA, comprese le finali.

In ambito intrattenimento, Prime Video continuerà la sua espansione con nuovi show, come “Roast in peace”, che debutterà domani, e “The Traitors Italia”, che andrà in onda a fine mese con Alessia Marcuzzi alla conduzione.

Il settore audiovisivo in Italia continua a crescere, con un aumento del 9% previsto nel 2024, arrivando a 16,3 miliardi di euro. La tv lineare rappresenta circa 8,4 miliardi di euro di questo totale, mentre il settore dell’online video sta registrando un incremento notevole. Tuttavia, le piattaforme di streaming stanno affrontando sfide nella produzione di contenuti, con una costante diminuzione delle ore prodotte negli ultimi anni.

