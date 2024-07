Netflix cauta in attesa deo conti del 2° trimestre

– Seduta prudente per Netflix, che passa di mano con una limatura dello 0,12%. Il mercato attende dopo la chiusura i risultati trimestrali della big dei video on-demand. Ci si aspetta che Nexflix annunci una crescita più bassa del numero di abbonati circa 4,8 milioni rispetto ai 9,3 milioni del primo trimestre secondo le stime di LSEG. Le previsioni indicano anche un EPS di 4,74 dollari ed ricavi per 9,5 3 miliardi di dollari.

La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore dei video on demand è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Netflix, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 585,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 598,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 580,5.