Il mondo del cinema, della tv e delle serie ha spesso mostrato scene d’amore fra due personaggi eterosessuali e di tanto in tanto anche rapporti omosessuali fra donne e fra uomini, ma quando lo scorso anno – durante la seconda stagione di Pose – Netflix ha mostrato la scena d’amore fra Pray Tell e Ricky Evangelista si è scritta la storia.

Per la prima volta, infatti, abbiamo assistito ad un rapporto fra due uomini gay afrodiscendenti. Non era mai successo prima.

A scrivere questa pagina sono stati Billy Porter (nei panni di Pray Tell) ed il giovane Dyllon Burnside (nei panni del giovane ballerino Ricky Evangelista). Entrambi malati di HIV i due si sono follemente innamorati l’un l’altro, attirando però molte critiche (anche da parte dei loro amici).

Intervistato da Entertainment Weekly – e ripreso da Gay.it – Billy Porter ha svelato la difficoltà di girare quella scena:

“Direi che è stata probabilmente la cosa più difficile da fare in tutta la mia carriera, perché come uomo gay nero per 30 anni sono stato la fatina magica sul bordo del letto, senza essere mai oggetto di nessuno affetto in qualsiasi cosa in tutta la mia carriera, mai. Non avevo mai dato neanche un bacio, niente. Neanche sul palco teatrale. Non sono stato oggetto dell’affetto di nessuno”.