Netflix aumenta i prezzi e sorprende gli investitori con nuovi abbonati, successo globale per One Piece

Netflix ha annunciato mercoledì un aumento dei prezzi degli abbonamenti per alcuni piani di streaming negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Contemporaneamente, ha superato le aspettative per nuovi clienti, facendo schizzare le sue azioni del 13%. Nel terzo trimestre, quasi 9 milioni di abbonati si sono uniti a Netflix a livello globale, superando la previsione degli analisti di Wall Street di 6 milioni, come riportato da LSEG. Netflix prevede un numero simile di nuove adesioni nel trimestre in corso. Nonostante le tensioni lavorative di Hollywood che hanno fermato molte produzioni statunitensi, Netflix ha dimostrato di prosperare. Ha prodotto molte delle sue serie e film all’estero, che hanno rappresentato la maggior parte delle nuove iscrizioni. Il successo globale di “One Piece”, un adattamento live-action del celebre manga giapponese, è un esempio dell’ingente investimento di Netflix in storie di risonanza locale che conquistano pubblici in tutto il mondo. Netflix ha anche attirato nuovi spettatori verso serie televisive consolidate, come il drama legale “Suits” e la serie sulla Seconda Guerra Mondiale di HBO, “Band of Brothers”.

Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha commentato: “Questi sono i momenti in cui sono felice che abbiamo una programmazione così ricca e varia.” La crescita nel terzo trimestre di Netflix rappresenta il suo miglior incremento trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando le restrizioni per la pandemia hanno causato un boom nelle sottoscrizioni di streaming. Il rapporto sugli utili ha rivelato che la base di abbonati globali di Netflix ha raggiunto i 247 milioni alla fine di settembre. Gli investitori hanno accolto con favore la notizia, portando le azioni di Netflix a $390.80 nel trading post-chiusura dei mercati azionari Durante il trimestre, “Suits” è diventato il titolo più visto negli Stati Uniti per 12 settimane consecutive. “Man mano che l’ambiente competitivo evolve, potremmo avere maggiori opportunità di licenziare altri titoli di successo”, ha dichiarato Netflix nella sua lettera trimestrale agli azionisti. Il fatturato è stato di $8.54 miliardi, in linea con le previsioni degli analisti. I guadagni sono stati di $3.73 per azione, superando le aspettative di Wall Street di $3.49. Infine, Netflix ha affermato di continuare a dominare gli ascolti. La programmazione di Netflix rappresenta l’8% del tempo di visione televisiva, seconda solo a YouTube.