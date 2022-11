Netflix annuncia Stranger Things VR, il trailer

Netflix e lo sviluppatore Tender Claws hanno annunciato il videogioco Stranger Things VR, che verrà lanciato per le maggiori piattaforme di realtà virtuale nell’inverno del 2023. Nella descrizione del gioco, Netflix spiega che in Stranger Things VR giocheremo nei panni di Vecna, che esplorerà realtà ignote collegate al vuoto. Nel gioco saremo chiamati a evocare gli incubi nel tentativo di riscatto contro Undici e Hawkins. È stato pubblicato anche un trailer dell’horror psicologico, anche se Netflix non ha annunciato nel dettaglio le piattaforme sul quale verrà lanciato. L’espansione di Netflix nel mondo dei videogiochi è molto decisa: recentemente il colosso dello streaming ha fondato il proprio studio interno di sviluppo, il quarto ad entrare a far parte della famiglia Netflix. Avrà la propria sede centrale a Helsinki, in Finlandia, e si occuperà di creare nuove esperienze originali pensate in esclusiva per gli abbonati. Stranger Things VR sarà il primo titolo di Netflix come publisher a non venire pubblicato esclusivamente su smartphone, preannunciando un apertura a nuove piattaforme.