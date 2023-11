Netflix annuncia il documentario su Ilary Blasi: “Dirò la mia verità”

Netflix ha appena annunciato l’uscita di un documentario dedicato a Ilary Blasi.

“A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato, ma wow!” – dice la conduttrice nel trailer – “Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me“.

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix. pic.twitter.com/XkJmS01iDH — Netflix Italia (@NetflixIT) November 16, 2023

Il documentario di Netflix si intitola Unica, un omaggio alla celebre scritta “6 unica” che Francesco Totti scrisse sulla maglia che mostrò all’Olimpico dopo un goal contro la Lazio. Un gesto che confermò a tutti gli effetti la storia d’amore fra i due.

Dopo anni di silenzio (neanche un’intervista alla sua amica Silvia Toffanin ha concesso!) finalmente Ilary Blasi ha deciso di dire la sua versione dei fatti sul celebre divorzio con Francesco Totti.