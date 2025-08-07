Netanyahu convoca il gabinetto per decidere su Gaza

Il conflitto tra Israele e Gaza si intensifica ulteriormente, con il governo israeliano pronto a prendere decisioni decisive. Oggi, il premier Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza per deliberare sull’occupazione totale della Striscia di Gaza. Questa proposta, già oggetto di dibattito, trova opposizione tra i membri del governo, riservisti e famiglie degli ostaggi.

Parallelamente, le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno intensificato le operazioni aeree, colpendo obiettivi legati a Hezbollah nel sud del Libano. Gli attacchi hanno mirato a vari depositi di armi e infrastrutture utilizzati dal gruppo militante per rifornirsi e ripristinare le proprie capacità. Secondo l’IDF, queste operazioni sono necessarie per garantire la sicurezza dei civili e contrastare l’attività di Hezbollah, che viene accusato di utilizzare i civili come scudi umani.

In questo contesto, la situazione umanitaria a Gaza continua a deteriorarsi. Dalla mezzanotte, almeno 22 civili sarebbero stati uccisi o feriti a causa degli attacchi aerei israeliani, con segnalazioni di bombardamenti su abitazioni e tende per sfollati. Le autorità locali stimano che il numero totale delle vittime dall’inizio del conflitto sia salito a oltre 61.000, con migliaia di feriti e situazioni critiche che rendono urgente l’assistenza umanitaria.

Oggi si attende un’importante deliberazione governativa, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla già fragile situazione nella regione.