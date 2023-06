Netac 64 GB Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I Velocità fino a 100/30 MB/sec(R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet

Descrizione prodotto

Netac Technology Co. ( Codice azionario 300042)

Netac Technology Co. è stata fondata nel maggio 1999, con sede centrale a Shenzhen. Netac è l’inventore dell’unità flash e il fornitore di prodotti e soluzioni per l’applicazione globale della memoria flash. Attualmente, Netac Techology (Hong Kong) Limited e Leapro Technology Co. sono due società interamente controllate da Netac Technology Co.

Netac dispone di un proprio stabilimento di produzione con un’area di 6000㎡ ed è in grado di fornire rapidamente soluzioni eccellenti grazie ad attrezzature di produzione avanzate, a un processo di test rigoroso, a catene di fornitura perfette e a un team di R&S ad alta tecnologia;

Concentrandosi sulla proprietà intellettuale e sull’innovazione indipendente, Netac ha sviluppato una serie di altre tecnologie di base e brevetti incentrati sull’applicazione della memoria flash e sui campi dello storage mobile. Fino al 31 dicembre 2018, Netac ha depositato un totale di 327 brevetti e domande di brevetto con 304 brevetti autorizzati, distribuiti in Cina, Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea del Sud, Hongkong e molti altri Paesi e regioni.

Vendite di P500 32GB-512GB, 512GB a titolo di esempio Compatibilità estesa

Ideale per l’utilizzo con Tablet/ Smart phone/ Fotocamera digitale/ Drone/ Action Camera/ DSLR. Le schede consentono di scaricare o salvare rapidamente tutti i file multimediali preferiti.

Costruito per condizioni estreme

Che sia in cima a una montagna, nel deserto o sott’acqua, le vostre avventure sono impermeabili, resistenti alla temperatura e agli urti, per non perdere mai i momenti da cardiopalma.

Applicazioni di carico più veloci a livello A1

Classificata A1, la scheda micro SD di Netac è ottimizzata per le applicazioni e garantisce un avvio più rapido delle app e prestazioni che migliorano l’esperienza di utilizzo dello smartphone.

Gioca duro come te

Non lasciate che la grafica lenta rallenti voi e il vostro gioco. La nostra scheda di gioco offre velocità elevate.

Registrazione e riproduzione in 4K e FHD

Offre una risoluzione eccezionale al monitoraggio video. Il PRO Endurance gestisce file video di grandi dimensioni in modo rapido e senza interruzioni, con velocità fino a 100/30 MB/s.

Display di dettaglio

Capacità di vivere in grande

Non preoccupatevi più dello spazio. Una memoria enorme di 512 G è sufficiente per 24 ore di video 4K UHD o 110400 foto. Quindi, assaporate tutto ciò che la vita ha da offrire e conservatelo.

Alcuni problemi comuni

La scheda di memoria genera corrente e calore durante il funzionamento e il calore generato varia in base al tempo di utilizzo, il che è un fenomeno normale.Quando la nuova scheda MicroSD viene utilizzata per la prima volta sul registratore di guida, viene richiesto di formattare o inizializzare la scheda di memoria, un fenomeno normale.Durante il processo di registrazione (corrente e tensione elevate) a volte viene richiesto di formattare. Se non ci sono file importanti, fare clic sulla formattazione per continuare la registrazione normale.Il formato di 32G e inferiore è FAT32; il formato di 64G e superiore è exFAT.Prima dell’acquisto, verificare attentamente le dimensioni dello slot della scheda supportate dal dispositivo e scegliere una scheda micro sd o una scheda sd. Se la scheda micro sd non corrisponde, è possibile selezionare apparecchiature ausiliarie come gli adattatori per il funzionamento.Differenza di capacità: La capacità effettiva disponibile è pari al 90%-93% della capacità nominale. I motivi sono tre: differenza di algoritmo; prenotazione di blocchi di dati; occupazione del sistema.Apparecchiature applicabili: la maggior parte degli smartphone, registratori di guida, console di gioco, altoparlanti bluetooth, telecamere sportive, droni, apparecchiature di sorveglianza.

Confronto tra i prodotti P500

Capacità

32GB

64GB

128GB

256GB

512GB

Classe di velocità

C10, U1, V10, A1

C10, U3, V30, A1

C10, U3, V30, A1

C10, U3, V30, A1

C10, U3, V30, A1

Velocità di trasferimento

Fino a 90MB/s

Fino a 100MB/s

Fino a 100MB/s

Fino a 100MB/s

Fino a 100MB/s

Qualità video

Full HD

Full HD, 4K

Full HD, 4K

Full HD, 4K

Full HD, 4K

Fattore di forma

microSDHC

microSDXC

microSDXC

microSDXC

microSDXC

Ampiamente Applicazione: La scheda micro sd è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD.

Costruito per Durare Affidabilità: Shock scheda di memoria la prova è anche prova dell’acqua, prova di temperatura, a prova di X-Ray e prova magnetica. Non preoccuparti per la scheda sd micor non è disponibile dopo aver attraversato la macchina di sicurezza a X-Ray.

Applicazioni di Carico più Veloci con Prestazioni A1-rated: Prestazioni A1 è di 1500 iops letto, 500 iops in scrittura. Sulla base di test interni, i risultati possono variare in base al dispositivo host, il tipo di app e di altri fattori.

Garanzia di rimborso di 30 giorni. Carte premium ad alte prestazioni testate in fabbrica al 100% per soddisfare la massima qualità.