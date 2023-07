Netac 32G Scheda Micro SD Set da 3, Scheda di Memoria A1, U1, C10, V10, FHD, 600X, UHS-I Velocità fino a 90/10 MB/sec(R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet

Dal marchio

Ampiamente Applicazione: La scheda micro sd è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD.

Costruito per Durare Affidabilità: Shock scheda di memoria la prova è anche prova dell’acqua, prova di temperatura, a prova di X-Ray e prova magnetica. Non preoccuparti per la scheda sd micor non è disponibile dopo aver attraversato la macchina di sicurezza a X-Ray.

Applicazioni di Carico più Veloci con Prestazioni A1-rated: Prestazioni A1 è di 1500 iops letto, 500 iops in scrittura. Sulla base di test interni, i risultati possono variare in base al dispositivo host, il tipo di app e di altri fattori.

Garanzia di rimborso di 30 giorni. Carte premium ad alte prestazioni testate in fabbrica al 100% per soddisfare la massima qualità.