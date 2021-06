Cicciolina sarebbe perfetta per un reality show eppure in tutti questi anni non l’abbiamo mai vista né a L’Isola dei Famosi, né al Grande Fratello Vip, ma neanche nelle varie Talpe, Fattorie e Ballando vari. Una scelta non certo di Ilona Staller, ma di qualcun altro, dato che lei più volte si è proposta.

Nel 2018, dopo aver tentato di entrare nella casa del Grande Fratello di Ilary Blasi, ha sbottato sui social: “Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima p*rnodiva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare” e questa settimana – fra le pagine del settimanale Vero – ha confessato che anche con Alfonso Signorini ha avuto dei problemi: “Un anno fa Alfonso Signorini ha fatto il mio nome come concorrente per il Grande Fratello Vip, poi il mio nome è sparito” – e ancora – “Anche Milly Carlucci mi voleva a Ballando con le Stelle, c’è qualcuno che non vuole che io lavori e non credo che sia una cosa legata ai film per adulti fatti in passato, ci sono problemi di altro tipo“. Anche Supervivientes le avrebbe chiuso le porte in faccia: “Stavo per fare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi in un altro Paese, ma anche quella è saltata“.

Rocco Siffredi e Malena hanno partecipato a L’Isola dei Famosi, mentre Selen a La Fattoria e Franco Trentalance a La Talpa: gli attori a luci rosse hanno sempre avuto libero accesso ai reality, tranne Ilona Staller.

E pensare che nel 2017 aveva pure annunciato la sua partecipazione a L’Isola, ma mai è andata in porto.

Cicciolina: “Ho problemi di soldi, vendo tutto”

“Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro. – ha dichiarato la donna a Vanity Fair – Vendo anche il pianoforte bianco a mezza coda valutato 30 mila euro. La biancheria intima usata la vendo senza scontrino. Vorrei anche vedere, mi metto a pagare l’Iva sulle mutandine?. Vendo anche una parte delle 50 diapositive originali inedite del progetto Made in Heaven. Immagini allegoriche e soft e le cui stampe hanno raggiunto nelle aste cifre vicine al milione di euro.“