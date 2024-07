nessuno si aspettava questa decisione

Ancora brutte notizie per Fedez che ha lasciato molti fan a bocca aperta. Il conduttore storico del programma non farà parte della prossima stagione di LOL – Chi ride è fuori. La presentazione dei nuovi palinsesti di Prime Video annuncia il ritorno del popolare format nel 2025, grazie al successo ottenuto e ai cast stellari che hanno contribuito alla sua popolarità. Il nome di Fedez però è scomparso dalla voce “conduttore”, segnando un punto di svolta nella sua collaborazione con la piattaforma.

Fedez fuori da LOL: la decisione della dirigenza della piattaforma Prime

Fedez, che ha condotto LOL sin dalla sua prima edizione nel 2021, è attualmente al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua separazione da Chiara Ferragni, ma anche per l’episodio di aggressione che ha coinvolto il personal trainer Cristiano Iovino. Questi eventi potrebbero aver influito sulla decisione di Prime Video di non rinnovare la sua presenza nello show.

La fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha avuto ripercussioni anche sulla serie The Ferragnez, che li vedeva protagonisti. A causa della loro burrascosa separazione e dello scandalo del “pandoro gate” che ha coinvolto Chiara, Prime Video ha deciso di non proseguire con nuove stagioni della serie, né di creare uno spin-off sui momenti che hanno portato alla crisi.

Nonostante l’uscita di Fedez, Prime Video ha annunciato una nuova edizione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro. Questa formula andrà in onda prima dello spettacolo vero e proprio. Sarà condotta dal Mago Forest, con Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo. Questa innovazione offrirà alla giuria l’opportunità di scegliere il decimo concorrente che sfiderà i big nella gara principale. La conferma di questo spin-off dimostra l’impegno di Prime Video nel mantenere vivo l’interesse del pubblico per LOL.

Mentre Prime Video si prepara a una nuova era senza Fedez, i fan sono curiosi di vedere chi prenderà il suo posto e come si evolverà lo show. Una cosa è certa: il mondo di LOL è pronto a farci ridere ancora, con o senza il suo storico conduttore.

