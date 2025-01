“Nessuno se lo aspettava” Amici 24, rivelato il lavoro di TrigNo prima della partecipazione al talent show di Mediaset

TrigNo, allievo di Amici 24, è al centro di dibattiti tra critiche e apprezzamenti per il suo talento, con il brano “Maledetta Milano” che ha ottenuto un grande successo nelle classifiche. Il suo vero nome è Pietro, e la sua presenza nel talent show ha suscitato reazioni forti sia per il suo talento musicale sia per le controversie che lo riguardano. Spesso protagonista di polemiche, TrigNo ha affrontato conflitti con i compagni per la gestione delle pulizie nella casetta, culminati in discussioni accese e in un provvedimento disciplinare nei confronti di un episodio con Vybes. Inoltre, un recente sfogo ha portato la professoressa Anna Pettinelli a ritirargli la maglia, impedendogli di partecipare a uno show, contribuendo ulteriormente all’immagine di ragazzo impulsivo che circonda TrigNo.

Nonostante le polemiche, il giovane artista ha dimostrato notevoli capacità musicali. Il suo singolo “Maledetta Milano” ha conquistato velocemente il pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati sui social e su Spotify, dimostrando che, sebbene circondato da critiche, riesce a raggiungere un pubblico ampio grazie ai suoi testi incisivi e alla voce distintiva.

Pietro, originario di Asti e residente a Milano, ha una storia interessante, con un diploma al Liceo Scientifico e studi in Economia. Per sostenersi, ha dato ripetizioni di matematica, mostrando determinazione e impegno. Il soprannome “TrigNo” deriva dagli incoraggiamenti del padre durante le partite di calcio, evidenziando un forte legame familiare. Complessivamente, il suo percorso artistico e personale rende TrigNo una figura affascinante nel panorama musicale italiano, pronto a far parlare di sé.