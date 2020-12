La finale il 14 dicembre, in gara 1 rappresentante a regione

Miss Italia aveva compiuto 80 anni l’anno scorso e per l’occasione lo storico concorso di bellezza era tornato su Rai Uno con la conduzione eccezionale di Alessandro Greco.

Un’unica serata evento che regalò alla Rai il 19,58% di share e l’elezione dell’ottantesima reginetta di bellezza, Carolina Stramare, giunta a Jesolo con la fascia di Miss Lombardia.

La Rai aveva fatto tornare Miss Italia sul primo canale esclusivamente in occasione dell’ottantesima edizione, mettendo fin da subito le mani avanti: l’edizione 2020 non sarebbe mai stata trasmessa. E così è.

Patrizia Mirigliani si è così ritrovata con le porte chiuse in faccia da Rai e La7 ed a quanto pare anche Mediaset, Discovery e Sky, dato che il concorso quest’anno sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale di Miss Italia.

In gara ci saranno 23 ragazze: una rappresentante a regione (ad eccezione dell’Emilia Romagna che avrà in gara Miss Emilia e Miss Romagna) e del Lazio (che ospitando la finale, oltre Miss Lazio, avrà anche Miss Roma). A loro si aggiunge la Miss eletta il primo dell’anno con la fascia Miss 365. Il caso ha voluto che pure lei sia romana, quindi ufficialmente il Lazio avrà in gara 3 ragazze.

Chi sarà la nuova Miss Italia?

Vi ricordo che sul podio delle regioni italiane che hanno avuto più reginette vincitrici ci sono Sicilia e Lombardia (con 11 vittorie ciascuna), Lazio (con 10) e Veneto (con 6).

Nella storia del concorso nessuna rappresentate della Basilicata, del Molise e della Valle d’Aosta hanno mai trionfato.