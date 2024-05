nessuno la voleva ora è la più amata in assoluto

La storia a lieto fine della cagnolina Duchessa dalla gabbia del rifugio all’adozione: la cucciola è ora amata e vive insieme alla sua nuova famiglia e al cane Orso.

Nessuno può capirla meglio di lui. Duchessa lo sa bene, per questo motivo è subito diventata l’amica inseparabile di Orso. La protagonista della storia è una cagnetta dagli occhi dolcissimi e dal manto marroncino, Duchess. Dopo aver trascorso la sua vita in condizioni estremamente critiche, la cagnetta è stata salvata dalle guardie zoofile e portata a un rifugio per animali dove sarebbe rimasta a lungo. Ma un giorno la sua vita è cambiata completamente e ora la cucciola è amata e ha una casa tutta sua.

La storia della cagnolina Duchessa e del suo nuovo amico Orso: come è cambiata la vita della dolce cucciola

A raccontare la storia di Duchess sono i volontari del rifugio dove è stata accolta, il Danville Center della Pennsylvania SPCA. Sul profilo Facebook della struttura, all’account social @Pennsylvania SPCA Danville Center, sono state condivise immagini e video della cagnetta.

Come si legge nei post condiviso su Facebook, Duchess è arrivata al Pennsylvania SPCA Danville Center nel marzo dello scorso anno. La cagnolina era denutrita e spaventata e ha impiegato diverse settimane per riprendersi. Grazie alle cure dei volontari, la cucciola ha imparato a fidarsi degli esseri umani e a sentirsi più sicura.

Erano trascorsi diversi mesi e la povera Duchess non sembrava destare l’interesse di nessuno degli ospiti che entrava nel rifugio. Nonostante i volontari si dedicassero a lei in ogni momento possibile, portandola a fare lunghe passeggiate e a giocare con le sue palline da tennis preferite, Duchess soffriva molto. Ma la sua vita presto sarebbe cambiata.

Una coppia di coniugi, che aveva adottato anni prima dallo stesso rifugio un cane dall’aspetto simile a quello di Duchess di nome Bear, si è innamorata degli occhi della cagnolina mostrata in una fotografia. E così, i primi giorni dello scorso maggio, la quattro zampe ha ricevuto il regalo più bello della sua vita: una nuova famiglia.

Anche Bear aveva vissuto a lungo al rifugio e anche lui aveva faticato a trovare una famiglia. Non appena il cucciolo ha incontrato Duchess ha compreso subito come la quattro zampe si sentisse. Entrambi avevano patito l’abbandono e si erano trovati a far fronte alle difficili condizioni di vita degli animali randagi. Sono stati sufficienti pochi istanti perché i due diventassero migliori amici.

In queste settimane, Duchess si sta adattando alla sua nuova vita ed è ogni giorno più felice insieme ai suoi umani e al fratellino a quattro zampe Bear. (di Elisabetta Guglielmi)