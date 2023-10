NESSUNO ENTRA. NESSUNO ESCE. Questa è la scritta che può leggere chiunque si a…

NESSUNO ENTRA.

NESSUNO ESCE. Questa è la scritta che può leggere chiunque si avvicini all’Area di Comando del Campo di Raccolta dove sono rinchiuse Ani e Bianca. Qualcuno, sotto queste due laconiche frasi, ne ha incisa una terza: Noi siamo nessuno. Perché le Raccoglitrici di sale, che qui si fanno prosciugare il corpo e l’anima per ottenere l’oro bianco, l’unica risorsa energetica rimasta in un pianeta ormai depredato ed esausto, sono proprio questo, nessuno, per chi governa il Campo e il Paese. Semplici mattoni, tutti uguali, che una volta rotti possono essere sostituiti senza battere ciglio. Mattoni di un’utopia cieca e feroce, nel nome della quale si sprecano vite, si esercita quotidianamente la violenza e si esaltano egoismo e apparenza. Sebbene Ani e Bianca siano diverse tra loro, c’è qualcosa che le accomuna: una determinazione in grado di creare scintille e travolgere tutto il marcio che le circonda. 🔥 “Brucia la notte” di Tiffany Vecchietti Miss fiction e Michela Monti è in libreria da domani.