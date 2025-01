Nessuna S Pen Bluetooth disponibile come accessorio

L’S Pen integrata nel Galaxy S25 Ultra offre un’esperienza di utilizzo precisa e fluida, ma nella versione 2025 manca della connessione Bluetooth, limitando le funzioni di controllo remoto. Pertanto, le Air Actions non sono supportate e l’S Pen è pensata principalmente per annotazioni, disegni e navigazione sullo schermo senza funzionalità avanzate tramite gesture. Tuttavia, conserva un’ottima sensibilità alla pressione, permettendo un controllo accurato sulla scrittura e il disegno.

Il design dell’S Pen si integra bene nel corpo del dispositivo, ma l’assenza di un sistema di ricarica integrato rappresenta una limitazione. Inoltre, un errore di comunicazione da parte di Samsung ha creato confusione riguardo l’offerta dell’S Pen per il Galaxy S25 Ultra. Prima del lancio del dispositivo, un articolo sul sito ufficiale ha indotto i consumatori a credere che fosse disponibile una versione con Bluetooth, in grado di attivare le Air Actions. Tuttavia, è stato chiarito che questo prodotto non esiste.

Alcuni portali di e-commerce, come Amazon Australia e Regno Unito, hanno erroneamente pubblicato annunci per un pennino compatibile con le Air Actions. Amazon Australia ha rimosso l’annuncio, mentre quello di Amazon UK continua a generare confusione. Samsung ha confermato che non esiste un accessorio S Pen con Bluetooth, scatenando reazioni miste tra gli utenti, che si sentono delusi per la mancanza di questa funzione avanzata. La decisione di non includere il Bluetooth è vista come un passo indietro inspiegabile rispetto a un dispositivo che dovrebbe offrire il massimo delle funzionalità.