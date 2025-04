Nessuna rissa, solo colpi nel caos

Tre giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti in un’aggressione a Monreale, scaturita da una lite per motivi futili. Tra i sopravvissuti, uno dei ragazzi ha testimoniato dall’ospedale, descrivendo una situazione caotica e il momento in cui è stato colpito alla testa. Ha affermato di non essere stato direttamente coinvolto nella rissa, ma di essersi trovato nel mezzo della confusione. Quando ha sentito i colpi, ha temuto per la propria vita e ha chiesto giustizia per le famiglie delle vittime.

L’episodio è avvenuto in zona piazza Vittorio Emanuele, dove una discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione, culminando in una sparatoria. Le vittime sono Salvatore Turdo (23 anni), Massimo Pirozzo e Andrea Miceli (entrambi di 26 anni). I due feriti, di 33 e 16 anni, non versano in condizioni critiche. Tutti i ragazzi erano residenti a Monreale e sono stati aggrediti da un gruppo di Palermo. L’autore materiale dell’omicidio, un 19enne palermitano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accusato di strage e possesso illegale di arma.

Durante l’intervento dei soccorritori, gli operatori del 118 hanno subito aggressioni da parte di parenti delle vittime, e un’ambulanza è stata danneggiata. Le indagini indicano che la lite sia iniziata con uno scambio di battute e sia sfociata in violenza. I presenti sono stati costretti a cercare riparo nel caos generato dallo sparo.