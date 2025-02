Nessun segreto, sono una donna di valore

Durante il voto sulla mozione di sfiducia alla Camera, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha affrontato le accuse riguardanti la presunta donazione di borse Hermès contraffatte a Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. In risposta, Santanchè ha dichiarato di non avere nulla da nascondere e di essere “un’emblema di ciò che detestate”, enfatizzando la sua libertà come donna. Ha ribadito di possedere una collezione di borse e ha affermato che chi ruba lo fa solo per nascondere, mentre lei vive apertamente. Le opposizioni hanno reagito, ricordando le difficoltà di chi vive in povertà.

La questione è emersa a seguito di un articolo di Selvaggia Lucarelli, che ha rivelato che Pascale avrebbe ricevuto due borse, un modello Birkin e uno Kelly, che risultarono essere falsi. Pascale si accorse della falsità quando una borsa venne sequestrata in un negozio di Milano durante un tentativo di riparazione. Santanchè ha sempre negato le accuse e ha avvertito Lucarelli di rispondere legalmente.

Il voto della mozione di sfiducia, promossa dal Movimento Cinque Stelle con il supporto di Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, ha visto diversi interventi in aula. Giuseppe Conte ha criticato Giorgia Meloni per non aver chiesto le dimissioni di Santanchè, sottolineando il rischio per l’immagine delle istituzioni e dell’Italia. Durante il discorso di Conte, Santanchè conversava al telefono, suscitando commenti sulla mancanza di educazione. La situazione ha messo in evidenza le tensioni politiche in corso e il dibattito sociale sulla ricchezza e povertà.