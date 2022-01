Nessun pericolo per te è l’undicesimo album di Vasco Rossi: ecco qualche curiosità su questo lavoro discografico pubblicato nel 1996.

Era il 24 gennaio 1996 quando fu pubblicato Nessun pericolo per te, undicesimo album in studio di Vasco Rossi, contenente una delle canzoni più conosciute della discografia del rocker di Zocca e – in generale – della musica italiana: parliamo del brano Sally, che fu interpretata – diversi anni dopo – anche da Fiorella Mannoia. Ecco qualche curiosità sulla storia di questo lavoro discografico.

Vasco Rossi

Vasco Rossi, 26 anni fa usciva Nessun pericolo per te

Nessun pericolo per te è l’undicesimo album in studio di Vasco Rossi: un lavoro discografico che uscì il 26 gennaio 1996. Sono passati ben 26 anni da quella data e, per molti, resta uno degli album più interessanti e introspettivi del rocker di Zocca. All’interno dello stesso, troviamo una delle canzoni più conosciute e apprezzate della discografia del cantautore, Sally. Il video:

L’album restò, per due settimane, alla numero uno, partendo – dapprima – dalla sesta posizione alla data del lancio. Nessun pericolo per te fu definito dal critico musicale Mario Luzzato Fegiz “davvero controcorrente in tempi di salutismo, proibizionismo, trasgressivi pentiti“. Mi si escludeva fu il primo video apripista dell’album, al quale seguì Gli angeli che ebbe come regista Roman Polański. Il filmato fu presentato, poi, alla Mostra del Cinema di Venezia del 1996.

La tracklist dell’album

Nell’album – come vi anticipavamo – è presente anche Sally, brano iconico della discografia del cantautore, che parla di questa donna, così chiamata, che funge da simbolo della volontà di liberarsi dai conflitti della propria vita, nonché di vivere la propria esistenza senza barriera, in maniera piena e completa. Nessun pericolo per te di del rocker di Zocca, troviamo le seguenti canzoni:

Un gran bel film

Benvenuto

Gli angeli

Mi si escludeva

Sally

Praticamente perfetto

Le cose che non dici

Nessun pericolo… per te

Io perderò

Marea

Praticamente perfetto, in un primo momento, fu presentato con un altro titolo, ossia Anche se, anticipato due anni prima dell’uscita dell’album, nel 1994. Nel 1996, uscirono tre singoli da questo lavoro in studio: Sally, Gli Angeli e Mi si escludeva.