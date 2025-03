Nessun gol tra Conte e Di Francesco

Occasione sprecata per il Napoli nella 29esima giornata di Serie A, dove ha pareggiato 0-0 contro il Venezia al Penzo. La squadra di Di Francesco ha offerto una prestazione difensiva solida, creando diverse opportunità pericolose, specialmente verso la fine del match. Il Napoli ha avuto molte occasioni, ma ha faticato a concretizzarle di fronte a un Radu in grande forma, il quale ha limitato i danni per i padroni di casa. I partenopei non sono riusciti ad approfittare del confronto diretto tra Atalanta e Inter, che si svolgerà in serata, per tentare di avvicinarsi al titolo.

Con il pareggio, il Napoli raggiunge temporaneamente l’Inter in cima alla classifica, entrambi a 61 punti. Dall’altra parte, il Venezia, grazie a questo risultato, sale a 20 punti ma rimane in piena zona retrocessione, al penultimo posto. La chance per il Napoli di mantenere la pressione sulle rivali per lo scudetto è quindi sfumata, mentre il Venezia prova a lottare per rimanere in Serie A, dimostrando determinazione e una buona organizzazione difensiva. La partita ha evidenziato la difficoltà del Napoli a convertire le occasioni in gol, un tema ricorrente che potrebbe ostacolare le loro ambizioni di campionato. Il prossimo incontro sarà cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli che dovrà ritrovare la via del gol e il Venezia che dovrà cercare di sfruttare il momento e aumentare i punti per la salvezza.