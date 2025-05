Nessun Dorma: Agisci Ora, Non Restare Fermo!

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza della competitività per il futuro dell’Unione Europea durante il 18° Simposio Cotec a Coimbra, alla presenza del Re di Spagna e del presidente del Portogallo. Mattarella ha evidenziato che la competitività è fondamentale per promuovere l’integrazione, garantire un’economia prospera e rispondere alle sfide globali.

Il presidente ha fatto riferimento al rapporto di Mario Draghi, che mira a orientare le politiche europee nello sviluppo di un’Europa più resiliente, capace di affrontare la crisi geopolitica attuale. “Agire è prioritario”, ha avvertito, sottolineando che l’immobilismo non è un’opzione.

Mattarella ha indicato che l’Unione Europea deve affrontare le dipendenze strategiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche, suggerendo di stabilire sinergie con partner affidabili. La sicurezza degli approvvigionamenti è cruciale per garantire stabilità economica e rafforzare la fiducia nei mercati.

Ha anche discusso della connessione tra competitività e sicurezza, evidenziando la necessità di un’Europa più tecnologicamente avanzata, capace di diminuire le proprie dipendenze senza compromettere gli scambi internazionali.

Infine, ha esortato a estendere il mercato unico a settori come energia, finanza e ricerca, per promuovere l’innovazione e l’istruzione. Mattarella ha ribadito l’urgenza di avanzare verso un’integrazione maggiore, a partire dalla creazione di una difesa comune europea, argomento affrontato da oltre settant’anni, ma non ancora realizzato.

