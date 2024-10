Nessun Conflitto, Solo Applicazione della Legge

I giudici italian hanno risposto alle critiche della premier Giorgia Meloni riguardanti la gestione dei migranti in Albania. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Santalucia, ha affermato che non c’è uno scontro tra magistratura e governo, ma piuttosto un’applicazione delle norme, che sono vincolanti per tutti gli Stati. Santalucia ha evidenziato la necessità di rispettare le leggi, anche se il governo è alla ricerca di nuove soluzioni per gestire l’immigrazione.

Un aspetto centrale della questione è la supremazia del diritto europeo, che prevale su quello nazionale. Il costituzionalista Salvatore Curreri ha dichiarato che la questione non riguarda solo la decisione del Tribunale di Roma, ma l’applicazione dei principi del diritto europeo, che l’Italia è obbligata a seguire in virtù della sua adesione all’Unione Europea. Questo è sancito dalla Costituzione italiana, in particolare dall’articolo 10, il quale stabilisce che la condizione giuridica degli stranieri deve rispettare le norme internazionali.

In risposta alle azioni della premier Meloni, il deputato di Italia Viva, Francesco Bonifazi, ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia formale alla Corte dei Conti, addossando a Meloni la responsabilità per il presunto spreco di denaro pubblico riguardo al centro migranti in Albania. Bonifazi ha sottolineato che l’uso di risorse pubbliche per tale iniziativa è uno scandalo, specialmente considerando i bisogni dei cittadini italiani, dove i fondi avrebbero dovuto essere destinati a servizio come Carabinieri, salute e supporto ai giovani.

Il dibattito si intensifica con l’operazione di trasferimento dei migranti dall’Italia all’Albania, che ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità economica. In aggiunta, l’inevitabile ritorno dei migranti in Italia, deciso dal Tribunale di Roma, mette in evidenza ulteriormente le tensioni e le complicazioni legali associate a tali politiche migratorie. La posizione della magistratura rimane chiara: l’applicazione delle leggi deve prevalere, anche di fronte alle scelte politiche del governo.