Nessun cedimento sul carcere duro

Nessun cedimento alla mafia è il messaggio forte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo alle recenti intercettazioni del clan Uditore, riportate da La Repubblica. In un post sui social, la premier ha evidenziato che alcuni boss mafiosi hanno attaccato lei e il Governo italiano per non aver allentato le misure del carcere duro per i mafiosi. Meloni ha interpretato questo attacco come un segnale positivo, affermando che rappresenta “un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”.

La presidente ha ribadito l’impegno totale del governo nella lotta contro la mafia, sostenendo che il regime del 41 bis e l’ergastolo ostativo sono elementi fondamentali e imprescindibili. Concludendo, Meloni ha garantito che non ci sarà alcun cedimento alla criminalità organizzata finché il suo governo sarà in carica.