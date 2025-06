Nessun Blitz a Liverpool: L’Affare Nunez con il Napoli

Il calciomercato del Napoli è al centro dell’attenzione, in particolare per quanto riguarda l’attaccante Darwin Nunez. Secondo le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà, non ci sono stati recenti blitz per il calciatore del Liverpool.

Il Napoli considera Nunez la sua priorità per rinforzare l’attacco. Fino a quando ci sarà la possibilità di acquisirlo, il club non esplorerà alternative. Attualmente, la seconda opzione è Lucca, ma le trattative con il Liverpool per Nunez sono attive. Attualmente, vi è una distanza significativa tra l’offerta del Napoli, che si attesta sui 40-42 milioni di euro, e la richiesta dei Reds, che è di almeno 8 milioni in più, comprendendo anche eventuali bonus.

Nonostante le speculazioni su una visita del Napoli a Liverpool, Pedullà precisa che le comunicazioni continuano senza la necessità di un incontro di persona al momento. La dirigenza napoletana è quindi impegnata nel cercare di definire l’accordo conveniente per entrambe le parti, continuando a lavorare attivamente su questa trattativa.

Fonte: www.calcionapoli24.it