Nessun accordo nemmeno sui figli

Non esiste alcun accordo tra Chiara Ferragni e Fedez riguardo alla loro separazione, secondo quanto dichiarato dall’avvocato dell’influencer e imprenditrice digitale. Daniela Missaglia ha confermato che “ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi” e ha smentito le affermazioni riguardanti un presunto collocamento “pressoché paritetico” dei loro due figli. La legale ha sottolineato l’impegno dei rispettivi avvocati a raggiungere una intesa completa, ma ha specificato che le voci che circolano sono frutto di “illazioni non verificate” legate a trattative riservate ancora in corso e non divulgabili.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è avvenuta a febbraio 2024 e la coppia ha due figli: Leone, di sei anni, e Vittoria, di tre. L’assenza di un accordo ufficiale sul collocamento dei bambini evidenzia la complessità della situazione, alimentando ulteriormente le speculazioni sui dettagli della separazione. La rappresentante legale ha così cercato di chiarire la situazione, evidenziando la necessità di mantenere riservate le discussioni legali che attualmente coinvolgono i due ex coniugi.

Mentre il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi relativi alla vita personale di Ferragni e Fedez, è importante sottolineare il rispetto della privacy degli interessati e la delicatezza delle trattative in corso. Entrambi sono figure di spicco nel panorama mediatico italiano, e ogni loro mossa è sotto l’occhio attento dei fan e dei media. Nonostante le speculazioni e le voci, la situazione sembra essere ancora in fase di definizione, con i rispettivi avvocati che lavorano per cercare di trovare un accordo e risolvere le questioni relative alla custodia dei figli in modo equo e rispettoso per il benessere della famiglia.

In sintesi, la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez resta un tema attuale e complesso, con la parte legale della questione ancora tutta da risolvere. L’assenza di un accordo formale rende il futuro delle trattative incerto, e i fan attendono aggiornamenti in merito.