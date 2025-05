Nessun ‘6’ al Superenalotto: Vinci con 5 numeri!

Nell’estrazione odierna del Superenalotto non sono stati centrati né il ‘6’ né il ‘5+1’. Tuttavia, sono stati registrati nove ‘5’, ognuno dei quali vince 20.051,85 euro.

La giocata minima prevede una colonna, che costa 1 euro, mentre l’opzione Superstar aggiunge 0,50 centesimi. Il costo totale per la minima giocata con Superstar è quindi di 1,5 euro. Per ogni colonna aggiuntiva, il costo complessivo si calcola moltiplicando il numero delle colonne per 1,5 euro.

Le vincite al SuperEnalotto variano in base ai punteggi, che vanno da 2 a 6 numeri indovinati, inclusa la combinazione ‘5+’. I premi sono collegati al jackpot totale. Indicativamente:

– 2 numeri: 5 euro;

– 3 numeri: 25 euro;

– 4 numeri: 300 euro;

– 5 numeri: circa 32.000 euro;

– 5 numeri + 1: circa 620.000 euro.

Per verificare eventuali vincite, si può utilizzare l’App del SuperEnalotto, che consente anche di controllare le schedine giocate in precedenza attraverso un archivio online con numeri e premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 1, 3, 5, 53, 62, 71. Il Numero Jolly è 32 e il Numero Superstar è 53.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com