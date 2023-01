Nespresso Pixie EN124.S, Macchina da caffè di De’Longhi, Sistema Capsule Nespresso, Serbatoio acqua 0.7L, Silver

Descrizione Prodotto

In omaggio buono da 20€ spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso

2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo

Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7l. Eco Mode: spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività

Sostenibilità: in qualità di B Corporation certificata, Nespresso soddisfa i più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale, ed è parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva

La macchina da caffè per capsule Nespresso Pixie offre una gamma completa di caffè espresso, per la massima praticità, e si distingue per il design accattivante; Stile industriale: una macchina compatta e intuitiva con lati in metallo martellato