Nespresso Mi-sù: il tiramisù che bevi a Milano

Nespresso Mi-sù: il tiramisù che bevi a Milano

A Milano, nel Nespresso Bar di Piazza Cordusio, si celebra un nuovo format di caffè: il Nespresso Mi-sù. Questo drink è un omaggio al tiramisù, uno dei dolci italiani più amati, reinterpretato come una bevanda cremosa e avvolgente.

Irene Falcone, Coffee Ambassador di Nespresso Italiana, ha contribuito allo sviluppo di questa ricetta e di altre proposte, come Latte & Pera e Zucca & Cannella. “Il Nespresso Mi-sù è la nostra versione liquida del tiramisù, un caffè-dessert che unisce dolcezza e innovazione”, spiega Irene. Questo drink rappresenta il legame tra tradizione italiana e creatività.

La preparazione del Nespresso Mi-sù inizia con il caffè, usando Ristretto 100% Arabica da Brasile e Guatemala, con note di cacao. A questo si aggiunge una crema al mascarpone montata e una generosa spolverata di cacao, che ricorda visivamente il tiramisù. Non si tratta di un dolce al cucchiaio, ma di una bevanda golosa e bilanciata, ideale in qualsiasi momento della giornata.

Chi lo assaggia per la prima volta viene sorpreso dalla cremosità e dal contrasto dolce-amaro, che ricrea l’essenza del tiramisù in una forma inaspettata. È consigliato come coccola a metà mattina o nel pomeriggio, quando si desidera qualcosa di più del consueto caffè.

Per preparare il Nespresso Mi-sù a casa, servono i seguenti ingredienti: 40 ml di caffè espresso, 5 ml di sciroppo di zucchero di canna, 50 ml di panna fresca, 30 g di mascarpone, 30 ml di latte parzialmente scremato e cacao amaro in polvere. La preparazione richiede l’uso di una macchina Nespresso e di un Aeroccino, seguendo semplici passaggi per ottenere un risultato sorprendente.

