Nespresso nelle prossime settimane lancerà una linea firmata da Chiara Ferragni (macchina, tazze, termos..) ed online, come prevedibile, è esplosa una polemica.

«Come Italiana, sono una grande bevitrice di caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo»​, si legge sul sito ufficiale con tanto di foto promozionali con Chiara Ferrragni ed i suoi prodotti.

I social di Nespresso sono stati così presi di mira dagli hater della Ferragni che hanno accusato il brand di aver realizzato una linea con una persona non “idonea” al marchio di caffè. Per questo motivo Nespresso ha deciso di mettere un punto alle malelingue svelando perché è stata scelta l’imprenditrice come testimonial della nuova linea.

Nespresso: “Ecco perché abbiamo scelto Chiara Ferragni”

“Abbiamo scelto di lavorare con Chiara perché è una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditori digitali dopo di lei (sia uomini che donne), come noi ai nostri inizi. L’impegno di Chiara Ferragni nei confronti della propria comunità, le sue raccolte fondi in favore dei più deboli e le sue azioni mirate a promuovere l’empowerment femminile, rendono Chiara una partner perfetta per Nespresso che condivide con lei l’attenzione verso le persone e il pianeta”.

Insomma, come sempre le polemiche stanno a zero ed il conto in banca di Chiara Ferragni dopo questa ennesima collaborazione cresce. E presumo pure di tanto, dato che la macchina Nespresso rosa e nera con il suo occhio, è molto carina.

Da Nespresso ad Oreo, passando per Evian fino a Lancome e Dolci Preziosi: negli ultimi 12 mesi sono moltissimi i brand che le hanno chiesto di collaborare.