Nespresso Inissia EN80.B, Macchina da Caffè De’Longhi, Sistema a Capsule, Serbatoio da 0.7L, Colore Nero

99,00€ - 79,99€

(as of Sep 20, 2024 22:40:52 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle

40.352

4,5 su 5 stelle

14.551

4,4 su 5 stelle

4.155

Prezzo

79,99 €€79,99 83,00 €€83,00

—

Pressione di vapore massima

19 bar 19 bar 19 bar

Riscaldamento rapido

✓

✓

✓

Spegnimento automatico

✓

✓

✓

Espulsione automatica capsula usata

✓

✓

✓

Lunghezze caffè programmabili

Espresso & Lungo Espresso e Lungo Espresso e Lungo

Ricette a base di latte

Schiuma latte per cappuccino, caffè macchiato o ricette Cappuccino, latte macchiato, latte macchiato chiaro e schiuma latte

Serbatoio per l’acqua removibile

0,7 litri 0,6 litri 0,9 litri

Capacità raccoglitore capsule usate

11 capsule 6 capsule 10 capsule

Dimensioni macchina (LxPxA)

12x32x23 cm (macchina), 9x9x17 cm (aeroccino) 11 x 32,5 x 20,5 cm 17,3 x 32 x 25,8 cm

Peso netto macchina

2,4 kg (macchina), 0,2 kg (aeroccino) 2,3 kg 4,5 kg

Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione (19 bar)

2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo

Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7L. Eco Mode: spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività

Sostenibilità: Nespresso soddisfa tutti i standard verificati di performance sociale e ambientale, ed è parte integrante di un movimento globale che utilizza it business come forza positiva