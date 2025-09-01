NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me Krups – Macchina Caffè Automatica

🔥 Offerta Amazon
NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me, Macchina per Caffè Espresso e Altre bevande in capsula, Automatica, Antracite
NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me: Il tuo caffè a casa
Scopri la macchina per caffè espresso e altre bevande Nescafé Dolce Gusto, compatta e versatile. Mini Me è la tua compagna ideale per goderti la qualità delle migliori caffetterie direttamente a casa.
Semplicità e personalizzazione
Con il sistema Play&Select, puoi personalizzare la lunghezza del tuo caffè o delle tue bevande preferite con pochi semplici gesti. Scegli ciò che desideri, dal lungo espresso a una bevanda più leggera.
Versatilità unica
Grazie alla funzione Hot&Cold, hai la libertà di decidere se gustare una bevanda calda o fredda. Dai cappuccini avvolgenti ai rinfrescanti caffè freddi, la scelta è tua!
Praticità e comfort
- Serbatoio removibile da 0,8 litri per ridurre la frequenza di ricarica.
- Sistema Thermoblock integrato che garantisce il perfetto riscaldamento in pochi secondi e spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.
Mini Me non solo è un gioiello di tecnologia, ma rende ogni momento di pausa un’esperienza unica e gustosa.
