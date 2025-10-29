Nerviano in crisi: nuovi licenziamenti colpiscono la ricerca oncologica

A Nerviano, un tempo fulcro della ricerca oncologica in Europa, si registra un nuovo colpo per il settore. Il gruppo Nms ha annunciato 31 esuberi dei 42 dipendenti di BioNerviano, aggiungendo una triste pagina a una crisi già in atto. La notizia è stata accolta con preoccupazione, in attesa dell’incontro fissato per il 12 novembre al Ministero delle Imprese, dove si discuterà della procedura di licenziamento collettivo avviata a settembre.

BioNerviano era considerata un’eccellenza della ricerca farmaceutica italiana, sorta sulle fondamenta di Farmitalia Carlo Erba, e ha contribuito a importanti scoperte nel campo dell’oncologia. Tuttavia, negli anni ha subito un drastico declino, caratterizzato da tagli e cambi di proprietà. La situazione si è aggravata con l’arrivo del fondo cinese Pag, che ha avviato un processo di smantellamento, minacciando la continuazione dell’ultimo centro di ricerca oncologica indipendente in Italia.

I sindacati Filctem Cgil, Femca CISL e Uiltec UIL hanno denunciato la perdita di 73 posti di lavoro e il rischio di perdere competenze preziose nel settore. Nonostante il Ministero abbia vietato azioni unilaterali da parte dell’azienda, Nms ha comunque proceduto con nuovi licenziamenti, colpendo BioNerviano, fondamentale per la ricerca interna.

La reazione dei sindacati è stata dura, definendo l’operato della proprietà “inaccettabile e provocatorio”. Le organizzazioni chiedono un intervento immediato delle istituzioni, avvertendo che non si può permettere che il mercato prevalga sul valore del lavoro e della ricerca. Nello stesso tempo, cresce la preoccupazione tra i lavoratori per un futuro che potrebbe ridurre in silenzio un simbolo di innovazione e progresso scientifico.