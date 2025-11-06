Nervetti a Milano: il piatto meno amato d’Italia

Nelle classifiche culinarie internazionali, l’Italia si distingue spesso per le sue specialità tradizionali, ma c’è un piatto che ha sollevato polemiche: l’insalata di nervetti. Secondo un recente ranking di TasteAtlas, Milano è stata gemellata con il “peggior piatto d’Italia”. Questa ricetta, storicamente semplice e popolare, ha radici nelle osterie dei quartieri operai.

I nervetti sono tendini bovini bolliti, serviti freddi e conditi con cipolla, limone e aceto. Presentano una consistenza solida e un sapore deciso, rappresentando una memoria culinaria più che un’esperienza gourmet. Molti li considerano un ricordo nostalgico, mentre per altri sono un test di coraggio, specialmente per chi viene dall’estero.

Nell’ambito culinario milanese, i nervetti si confrontano con piatti come la trippa alla romana e la controversa pizza mimosa, che unisce ingredienti insoliti come panna e maionese. Altri piatti curiosi includono risotto alle fragole e la schiacciata con l’uva, fortemente legati a tradizioni regionali.

A livello globale, i piatti considerati meno amati includono gnocchi finlandesi cucinati con sangue di renna e preparazioni svedesi decisamente audaci. Queste scelte dimostrano che ogni paese ha ricette che possono risultare sorprendenti o sconcertanti per chi non è abituato. I nervetti rispecchiano non solo la tradizione gastronomica di Milano, ma anche un modo di cucinare che valorizza ogni parte dell’animale, in un contesto più autentico e meno influenzato dalle mode gastronomiche contemporanee.