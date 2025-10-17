18.9 C
Neri Marcorè protagonista a Novi Ligure con musica e teatro

Neri Marcorè protagonista a Novi Ligure con musica e teatro

Il Festival delle Conoscenze 2025 si prepara per un’anteprima speciale. Domani, alle 21, il Teatro Marenco di Novi Ligure ospiterà il noto artista Neri Marcorè con il suo spettacolo “Duo di tutto”, affiancato dal polistrumentista Domenico Mariorenzi.

“Duo di tutto” è un viaggio nella canzone d’autore, unendo musica acustica e narrazione teatrale. Il repertorio include brani di grandi nomi della musica italiana, come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber e Ivan Graziani, insieme a sonorità internazionali di artisti come Elvis Costello, Eagles e Simon & Garfunkel. Lo spettacolo offre un percorso attraverso le radici musicali di Marcorè, alternando canzoni famose a pezzi meno noti.

Il festival ufficialmente inizierà a breve, dando il via a una serie di eventi culturali. Per ulteriori informazioni sul programma, è possibile visitare il sito della fondazione.

