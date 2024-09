Neonato trovato senza vita a Parma: la madre sospettata di omicidio dopo il parto

Un tragico caso di omicidio a Parma ha portato alla luce una situazione inquietante. Un neonato è stato trovato morto in una buca nel giardino di una villetta a Traversetolo il 9 agosto. Le indagini hanno rivelato che il bambino è stato ucciso dopo la nascita. La madre, una ventiduenne, sembra aver preso questa decisione in un contesto di ansia e di pianificazioni inevitabili, poiché aveva programmato un viaggio imminente che sarebbe avvenuto solo due giorni dopo il parto.

L’autopsia sul neonato ha confermato che la morte è avvenuta dopo il parto, ma le motivazioni del gesto rimangono oscure. Le indagini, comunque, hanno fatto emergere la possibilità che la giovane madre, non volendo affrontare una gravidanza indesiderata, abbia agito per paura delle conseguenze del parto e della sua incapacità di gestire la situazione in un contesto non supportato.

Questa tragica vicenda si complica ulteriormente per il ritrovamento di un secondo corpo di neonato, i cui resti sono stati datati all’estate del 2023. Questo ha sollevato interrogativi sul passato della giovane ventiduenne e su eventuali precedenti gravidanze. La madre, che faceva la babysitter e era attiva nella parrocchia locale, ha confermato la nascita del primo neonato, ma non ha fornito dettagli sul secondo caso.

Il pubblico ministero Alfonso D’Avino ha specificato che la ragazza non è stata seguita da un ginecologo e potrebbe aver partorito a casa da sola, senza alcun aiuto. Nemmeno gli amici o la famiglia della giovane erano a conoscenza della gravidanza, suggerendo quindi una situazione di grande isolamento e segretezza. La giovane ha mantenuto un aspetto fisico snello, senza segni evidenti di gravidanza, ulteriormente complicando la sua condizione.

Attualmente, la ventiduenne è indagata per omicidio e le autorità stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto in quel periodo. Questo caso solleva molte domande sulla salute mentale e sul supporto per le giovani madri, evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione e assistenza per coloro che si trovano in situazioni difficili come questa.