Neonato trovato senza vita a Bari: indagini sull’assenza di allerta nella culla termica

Si sta cercando di comprendere le circostanze in cui è stato trovato senza vita un neonato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari. Il tragico ritrovamento è avvenuto giovedì 2 gennaio 2025, intorno alle 9:30, ad opera di Roberto Savarese, titolare di una ditta di onoranze funebri. Savarese ha notato il piccolo, avvolto in una tutina con fantasia militare, e ha immediatamente manifestato il suo dispiacere alla stampa.

Si ipotizza che il neonato possa essere rimasto nella culla per diverse ore, al freddo e solo, poiché non si è attivato l’allarme che avrebbe dovuto segnalare la sua presenza. Savarese ha raccontato di aver aperto la porta della culla e di aver trovato il bimbo immobile, senza alcun oggetto a lui vicino, come un biberon o un biglietto.

Il neonato, nato circa un mese prima e pesante 4,2 kg, è attualmente al centro delle indagini da parte della procura di Bari, che ha aperto un fascicolo per abbandono di minore con l’aggravante della morte. Il parroco della chiesa, don Antonio Ruccia, ha riferito che il suo cellulare non ha segnalato alcun allerta e ha espresso la sua tristezza per quanto accaduto.

Il funzionamento della culla termica prevede che, al contatto con un neonato, si attivi automaticamente un sistema di riscaldamento e un allarme per avvisare il parroco. Tuttavia, nonostante la progettazione di sistema, si è verificata una falla che ha portato a questa tragedia.

Le autorità stanno conducendo approfondimenti, tra cui l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sebbene non ci siano telecamere nelle immediate vicinanze della culla, una scelta fatta per tutelare la privacy di chi compie un gesto così difficile e coraggioso. Un altro aspetto cruciale da chiarire è se il neonato fosse vivo o già deceduto quando è stato lasciato nella culla. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, dovrebbe fornire risposte su questo punto. Dalle prime indagini non sono emerse violenze sul corpo del bimbo, e la culla termica è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.