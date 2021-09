“Addio piccolo angelo”, si legge sui manifesti funebri che sono stati affissi in questi giorni a Trino Vercellese. È un paese intero a salutare per l’ultima volta un bimbo di appena 49 giorni, poco più di un mese e mezzo. Si chiamava Nicolò ed è stato vittima, con ogni evidenza, della Sids, la sindrome della morte in culla, una morte improvvisa e inspiegabile che in Italia colpisce lo 0,5 per cento dei neonati.

Nicolò era l’ultimo di quattro figli di una famiglia abbastanza conosciuta a Trino, paese d’origine della mamma e dei nonni materni. “È volato in cielo un piccolo angelo”, hanno scritto molti cittadini del paese vercellese sui social, parole simili a quelle che la famiglia ha scelto per i manifesti funebri che annunciano il funerale per venerdì mattina nella chiesa parrocchiale.

La morte del piccolo risale a una decina di giorni fa, ma prima del via libera ai funerali è stato necessario eseguire accertamenti medici per stabilire la causa del decesso del neonato. La Sids, dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome, o morte in culla, o morte improvvisa del lattante, è la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino al di sotto dell’anno di età. È più frequente tra uno e cinque mesi di età e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita.