Neonato trovato morto a Bari: autopsia rivela morte per ipotermia

Il neonato trovato morto il 2 gennaio a Bari nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista sarebbe deceduto per ipotermia, come indicato dai primi risultati dell’autopsia. La Procura di Bari ha avviato un’indagine per omicidio colposo, mettendo sotto inchiesta il parroco, don Antonio Ruccia, e il tecnico che ha installato la culla nel 2014.

L’autopsia, condotta dal professor Biagio Solarino, ha rivelato che il neonato, trovato morto nella culla termica, potrebbe aver avuto meno di un mese di vita. Inizialmente, si era aperta un’indagine per abbandono di minori contro ignoti, ma, dopo gli interrogatori del parroco e del tecnico, l’accusa è stata inquadrata come omicidio colposo, riflettendo un cambiamento di direzione nelle indagini.

Il corpo del neonato è stato scoperto casualmente dal titolare di un’impresa funebre, Roberto Savarese, che si trovava in chiesa per un funerale e ha descritto la scoperta come straziante. Savarese ha ipotizzato che il bambino fosse rimasto solo e al freddo per un lungo periodo. La culla termica, attiva dal 2014, era già riuscita a salvare due neonati, uno nel 2020 e l’altro nel 2023, ma un possibile malfunzionamento della culla è ora oggetto di indagine.

Le autorità stanno anche esaminando un blackout che si era verificato nella parrocchia a dicembre, per determinare se ciò possa aver influito sul malfunzionamento della culla. Don Ruccia ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni d’allerta, come previsto dal sistema di funzionamento della culla termica, segnalazioni che erano giunte in passato in situazioni simili.

L’indagine continua ad approfondire le circostanze che hanno condotto alla tragica morte del neonato, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità. La situazione è delicata e suscita preoccupazione e risonanza per la comunità locale, mentre si attende l’esito delle indagini e delle eventuali misure legali da intraprendere.