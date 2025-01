Neonato trovato deceduto a Bari: indagati il parroco Don Antonio Ruccia e il tecnico della culla

Il parroco Don Antonio Ruccia e un tecnico della manutenzione sono gli indagati per la morte di un neonato, trovato senza vita nella culla termica di Bari il 2 gennaio. L’indagine è stata avviata dalla Procura, che ha cambiato l’ipotesi di reato da abbandono di minori a omicidio colposo dopo gli interrogatori dei due. La culla, attivata nel 2014 e che in passato aveva salvato due neonati, potrebbe presentare guasti che hanno portato a questo tragico evento.

Il corpo del neonato è stato scoperto da Roberto Savarese, proprietario di un’agenzia funebre, presente in chiesa per un funerale. La Procura di Bari, sotto la direzione del procuratore aggiunto Ciro Angelillis e della pm Angela Morea, sta indagando in merito alle cause del malfunzionamento della culla termica. È stato sottolineato che, a metà dicembre, il tecnico aveva effettuato interventi sulla culla a causa di blackout che avevano colpito la parrocchia.

Don Antonio Ruccia ha dichiarato di non aver ricevuto avvisi riguardo alla culla, a differenza di quanto avvenuto in due precedenti salvataggi. Di norma, il sistema di riscaldamento della culla si attiva automaticamente quando un neonato viene deposto, generando anche una chiamata diretta al telefono del parroco. Tuttavia, è emerso che la culla non fosse collegata direttamente al Policlinico di Bari, contrariamente a quanto affermato nel sito ufficiale della parrocchia, come confermato dal direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce.

Attualmente, si attende l’autopsia del neonato per comprendere le cause esatte del decesso. L’esame sarà condotto dal professor Biagio Solarino dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, a seguito della sua assegnazione, prevista per mercoledì 8 gennaio. La scomparsa del neonato ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nell’ambito della comunità locale, e l’inchiesta continua per fare luce sui fatti accaduti.