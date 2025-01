Neonato rinvenuto senza vita nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista: la testimonianza del sacerdote

Un neonato è stato trovato morto a Bari all’interno della culla termica della chiesa San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Il piccolo, presumibilmente di circa un mese, potrebbe essere stato portato in parrocchia già privo di vita, verosimilmente lasciato durante una messa funebre. Il ritrovamento è avvenuto casualmente grazie a Roberto Savarese, titolare di pompe funebri, che si trovava in chiesa per una funzione e ha scoperto il corpicino mentre intendeva mostrare la culla a un collaboratore. L’allarme collegato al dispositivo, direttamente connesso al telefono del parroco Don Antonio Ruccia, non si è attivato al momento del deposito del neonato.

Il parroco, attualmente a Roma, ha dichiarato che il bambino non ha mai mostrato segni di vita, suggerendo che potrebbe essere stato portato nella chiesa durante la messa del 2 gennaio alle 9:30. Secondo le prime informazioni, il neonato presentava pelle bianca, era vestito e avvolto in una copertina celeste. La causa della morte non è ancora accertata e verrà chiarita con l’autopsia. Testimonianze del personale del 118 indicano che l’aria nella stanzetta era fredda, con il climatizzatore acceso, ma ritenuto inadeguato, e la culla non attiva. Inoltre, non si è attivato l’allarme del sensore di movimento, alimentando l’ipotesi che il bambino fosse già morto.

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per abbandono di minore, aggravata dalla morte del neonato. L’indagine, attualmente contro ignoti, è finalizzata a chiarire la dinamica degli eventi e il motivo del malfunzionamento del dispositivo di accoglienza. Agenti della squadra mobile stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e i rilievi della polizia scientifica.

La vicenda presenta una tragica coincidenza: un anno prima, il 23 dicembre 2023, nella stessa chiesa era stata raccontata la storia della piccola Maria Grazia, che era stata lasciata nella culla termica e il cui sensore aveva correttamente allertato il parroco. La situazione suscita preoccupazioni e richieste di chiarimenti sulla sicurezza dei dispositivi di accoglienza per neonati.