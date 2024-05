Neonato morto su una nave da crociera, nuovi sviluppi del caso: cosa è emerso

I nuovi sviluppi nel caso del neonato trovato morto sulla nave da crociera Sea Whisper al largo dell’Argentario stanno sconvolgendo l’opinione pubblica. Secondo l’avvocato difensore della mamma del piccolo, nato a bordo il 17 maggio, la donna non aveva l’intenzionalità dell’atto ma il decesso è stato causato da una condotta di “negligenza criminale“.

Giovanni Di Meglio, il legale della 28enne Chan Jheansel Pia Salahid, sottolinea che la mamma si è sempre presa cura del neonato e lo ha allattato sin dalla nascita. Fonti vicine alla difesa a Grosseto hanno rivelato che la donna e le due colleghe, ora fermate per omicidio volontario, avrebbero adottato accorgimenti per evitare che il bambino si facesse male durante la loro assenza. Il piccolo era adagiato nell’armadio della cabina per evitare che cadesse dal letto o farsi del male mentre loro erano a lavoro.

Le tre donne, la mamma e le colleghe Mutundu Dorcas Njuguini e Mphela Kgothadso Mabel Jasmine, sono attualmente in carcere a Firenze in attesa dell’udienza di convalida. Con l’accusa di omicidio volontario il caso è al centro delle attenzioni della procura di Grosseto, che ha disposto l’autopsia del neonato all’ospedale Misericordia.

Quando il comandante della nave ha scoperto l’accaduto nella cabina delle tre dipendenti, cuoche o cameriere a bordo della Sea Whisper, ha allertato le autorità. La drammatica vicenda ha scosso l’intero equipaggio e l’autorità giudiziaria è determinata a fare luce su quanto accaduto. Chan Jheansel Pia Salahid ha avuto necessità di un ricovero in un primo momento per il forte stato di shock.

L’autopsia prevista per venerdì 24 maggio potrebbe fornire importanti elementi per comprendere le circostanze del decesso del neonato e far luce sulla verità dietro l’accaduto. La famiglia della donna filippina e le autorità coinvolte nel caso sono in attesa di risposte che possano fare chiarezza su un evento così drammatico e scioccante.

