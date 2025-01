Neonato morto a Bari, ci sono due indagati per omicidio.

Ci sono due indagati per omicidio colposo nell’inchiesta sul caso di un neonato di un mese trovato morto a Bari il 2 gennaio. Gli indagati sono il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, don Antonio Ruccia, e il tecnico che aveva effettuato la manutenzione della culla termica pochi giorni prima del fatto. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Bari e coordinate dalla pubblico ministero Angela Morea e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis. Gli indagati hanno la necessità di nominare consulenti di parte in vista dell’autopsia programmata per domani.

Don Ruccia, al momento del ritrovamento del neonato, si trovava a Roma ed è stato ascoltato dagli inquirenti nei giorni scorsi. La culla termica era dotata di un sensore di peso e un sistema di allerta collegato al cellulare del sacerdote. L’autopsia avrà il compito di stabilire il momento e le cause della morte del bambino. Stando a quanto riportato dal parroco, l’allerta non si sarebbe attivata, così come non sarebbe stato attivato nemmeno il condizionatore d’aria calda. Un impresario di pompe funebri, che ha rinvenuto il corpicino senza vita, ha confermato che nei locali faceva freddo.

Inoltre, si fa riferimento a un blackout che aveva colpito il quartiere nei giorni precedenti, a seguito del quale era intervenuto un tecnico. Questo potrebbe avere connessioni con il malfunzionamento degli apparecchi di assistenza al neonato. L’indagine si sta sviluppando in un contesto di preoccupazione per la sicurezza dei dispositivi utilizzati per il benessere dei neonati, sollevando interrogativi non solo sulla correttezza della manutenzione effettuata ma anche sulla reattività dei sistemi di allerta.

L’esito dell’autopsia si prospetta cruciale non solo per chiarire le circostanze specifiche della morte del neonato, ma anche per determinare eventuali responsabilità legali degli indagati. La comunità locale è scossa dalla tragedia, e la situazione ha acceso un dibattito su misure di sicurezza più rigorose per proteggere i più vulnerabili. Il caso rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità competenti e della stampa.