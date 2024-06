Neonato e cane in casa, quale sarà la reazione? quella di questo cucciolo è strepitosa e ha lasciato tutti senza fiato

L’arrivo di un neonato in casa è forse l’evento che carica di più l’ambiente di emozione, Ancor di più quando in casa abbiamo un animale domestico pronto ad accoglierlo.

Alcune storie sono però in grado di colpire più profondamente e non solo la famiglia che ne è testimone diretta come nel caso dell’incontro tra Sydney, una Welsh Collie di 11 anni, ed il nuovo arrivato Oakley.

La storia è stata vissuta da una coppia inglese, Melissa Roberts e Joshua Bryant, che hanno poi voluto condividere la loro esperienza con il resto del mondo pubblicando il video tramite il loro profilo Tik Tok, un regalo per il mondo intero che testimonia ancora una volta quanto alcuni legami possano crearsi quasi per magia in un istante e diventare più profondi che mai.

Al primo incontro col neonato il cane compie un gesto che ha commosso il web, davvero incredibile!

Un primo incontro tra un cane ed un neonato rappresenta sempre un momento particolare, non si conosce mai, infatti, la reazione dell’animale che magari potrebbe sentirsi anche un po’ geloso e quindi non legare subito con il piccolo, nel caso di Sydney ed Oakley tuttavia è stato amore a prima vista. La cucciolona di 11 anni è brava non vedere l’ora di conoscere il piccolino che sembrava piacergli già da quando era ancora nella pancia di mamma Melissa, all’arrivo a casa però la cucciola ha dimostrato con un gesto eclatante quanto fosse felice della nuova situazione.

È bastato poggiare il seggiolino col neonato in terra per vedere Sydney cambiare espressione, annusare il neonato e poi lasciare la stanza, in molti a questo punto hanno pensato che l’animale stesse dimostrando disinteresse, fin quando un attimo Sydney è tornata nella stanza portando in bocca una copertina bianca che ha lasciato cadere sul piccolo.

Un gesto che ha lasciato tutto di stucco ed ha emozionato molto anche la coppia britannica che conoscendo la loro cagnolina aveva immaginato che potesse nascere un amore simile, ma sarebbe stato impossibile prevedere un tale comportamento. A favorire questo riconoscimento ed una tale apertura, secondo gli esperti, è stato proprio il fatto di aver lasciato a Sydney la possibilità di interagire con il piccolo e di associare l’odore della coperta che era stata utilizzata per avvolgerlo alla nascita e poi portata al cane, permettendogli così l’associazione graduale.

Non tutti gli animali interagiscono allo stesso modo, la cagnolina ha infatti dimostrato una premura unica, indice fin da subito che in casa possono stare sereni che un custode in più sarà sempre lì a vegliare sul nuovo arrivato. Sul web ovviamente il video ha spopolato e suscitato tantissima emozione e lo testimoniano gli infiniti commenti arrivati in poco tempo.

@fabnyc218♬ original sound – Fabian quinones

La storia di Sydney è una testimonianza ulteriore della straordinaria capacità degli animali di casa di diventare membri portanti della famiglia partecipando ai momenti più significativi delle nostre vite, sempre mostrando amore incondizionato e gratitudine che vanno anche al di là di qualsiasi nostra aspettativa.