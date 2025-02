Neonato di 4 mesi perde la vita in un incidente stradale, dramma nel piacentino

Un tragico incidente stradale si è verificato in provincia di Piacenza, dove un neonato di pochi mesi ha perso la vita. Il bimbo era nato a ottobre ed era in auto con la madre, una 26enne di origine turca residente a Carpaneto. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da definire, ma sembra che la donna abbia perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada.

Testimoni presenti sul luogo hanno descritto l’impatto come molto violento, e nonostante i tentativi di soccorso che hanno portato il neonato all’ospedale di Parma, il piccolo è deceduto durante la notte. Le condizioni della madre sono gravi e attualmente si trova ricoverata. L’evento ha scosso la comunità locale, che ora attende ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulla salute della donna.