Neonato deceduto a Parma: in corso analisi del DNA sul secondo corpo

A Vignale di Traversetolo, vicino Parma, è emerso un nuovo sviluppo nel caso del neonato trovato morto ad agosto. Un secondo corpo di neonato è stato scoperto nel giardino della villetta, dove era già stato rinvenuto il primo neonato. La notizia è stata riportata dalla trasmissione “Quarto Grado” su Rete 4, ma le autorità mantengono il massimo riserbo e non confermano ufficialmente il ritrovamento. I resti ritrovati, costituiti da ossa, sembrano risalire a un periodo antecedente al primo corpo.

In seguito al ritrovamento, sono state ordinate analisi genetiche e ulteriori indagini, compresi esami per datarne l’origine. Le indagini sulla prima scoperta avevano portato all’identificazione dei genitori, due ventenni della zona. L’autopsia eseguita sul primo neonato ha rivelato che il bambino aveva respirato e che era morto dopo il parto, ma le cause della morte non sono state ancora accertate. Le indagini sono coordinate dalla pubblica accusa, con il pm Francesca Arienti e il procuratore Alfonso D’Avino a capo del caso.

Per il secondo corpo, le indagini hanno come obiettivo l’identificazione e la ricostruzione della dinamica degli eventi. Gli esami del Dna sono stati avviati dai carabinieri e dai Ris, sotto la supervisione della Procura di Parma, per cercare di chiarire l’identità del secondo neonato. La datazione dei resti è fondamentale per determinare il periodo in cui potrebbero risalire.

Al momento, le informazioni disponibili sono limitate e gli inquirenti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo i dettagli della vicenda. L’interesse mediatico per la situazione rimane alto e si attendono ulteriori aggiornamenti che possano fare luce su questa triste e complessa storia. La vicenda segna un momento delicato per la comunità locale, già colpita dalla scoperta del primo neonato e ora affronta un nuovo shock. Il caso rimane aperto e sotto indagine, con la speranza che venga fatta giustizia e che si possa ottenere chiarezza.