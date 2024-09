Neonati morti a Parma: Chiara Petrolini e il presunto coinvolgimento del fidanzato nel dramma

Secondo quanto riferito dalla madre del fidanzato di Chiara Petrolini, dopo il ritrovamento dei neonati morti nel giardino della loro abitazione, Chiara avrebbe tentato di coinvolgere il partner nella situazione. Le sue dichiarazioni sono state riportate in un’intervista a “Le Iene”, dove la madre del giovane racconta quei momenti concitati seguiti alla scoperta del primo neonato, avvenuta il 9 agosto. Da allora, la situazione è diventata confusa, specialmente riguardo a ciò che Chiara ha dichiarato successivamente.

La madre del fidanzato di Chiara ha rivelato che la ragazza sosteneva di aver ricevuto il bambino da un’amante del suo compagno. In effetti, è stata proprio Chiara a informare il fidanzato dell’accaduto con un messaggio shockante: “Hanno trovato un bambino in casa mia. Siamo scioccati”. Da quel momento, la madre ha messo sotto interrogatorio il figlio, chiedendogli se fosse stato con qualcuna, insistendo per avere un elenco di tutte le ragazze con cui avrebbe potuto avere rapporti. Tuttavia, il giovane ha negato di avere qualsiasi collegamento con le accuse e ha ribadito che non si era accorto delle gravidanze né aveva notato cambiamenti nel comportamento di Chiara.

Il caso ha preso una piega inquietante a causa della scoperta di un secondo corpo, il che ha suscitato polemiche e speculazioni. La madre del fidanzato ha sottolineato che Chiara affermava che qualcun altro avesse agito per dispetto, lasciando il cadavere nel giardino della loro casa. Questo racconto solleva interrogativi su cosa possa essere realmente accaduto, poiché le versioni fornite da Chiara sembrano contraddirsi.

In sintesi, la situazione è ulteriormente complicata dalle testimonianze e dalle versioni discordanti di chi è coinvolto. La madre del fidanzato di Chiara suggerisce una mancanza di chiarezza nei racconti della ragazza, mentre il fidanzato stesso resta fermo sulla sua posizione di non essere a conoscenza delle gravidanze e degli eventi che hanno portato alla tragica scoperta. Il caso di Chiara Petrolini continua a suscitare interesse e preoccupazione, con la comunità che attende ulteriori sviluppi e chiarimenti.