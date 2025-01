Neonata deceduta a Trebisacce: aperta inchiesta dopo le dimissioni dall’ospedale di Corigliano

Una neonata è morta nella sua casa a Trebisacce, in Calabria, poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano Calabro. La causa del decesso sembra essere una crisi respiratoria, ma non era il motivo che aveva portato la famiglia a recarsi in ospedale. La piccola, nata prematura, era stata portata al pronto soccorso per accertamenti. La procura della Repubblica di Castrovillari è stata informata dell’accaduto dai carabinieri di Cassano allo Ionio.

Il magistrato di turno ha avviato un’inchiesta, disponendo il sequestro della salma della bambina e della sala del pronto soccorso. Gli investigatori stanno cercando di accertare eventuali negligenze o responsabilità da parte dei medici dell’ospedale Guido Compagna. Il corpo della neonata è attualmente nell’obitorio dell’ospedale di Rossano, dove verranno effettuati esami autoptici per determinare la causa del decesso.

L’indagine tende a escludere cause di morte diverse dalla crisi respiratoria e si concentra sulla correttezza delle procedure mediche seguite. Secondo alcune fonti, la neonata potrebbe essere stata partorita in casa prima della scadenza prevista e portata in ospedale per controlli. La situazione è in costante aggiornamento, e si attende il risultato dell’autopsia per ulteriori chiarimenti.