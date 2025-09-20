Neolaureato Ingegneria Meccanica Automotiv

Teoresi S.p.A., con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo alla ricerca di:

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA O INGEGNERIA DEL VEICOLO

Requisiti:

Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica o Veicolo, con tesi in ambito automotive

Plus: esperienza in ambito Formula Student

Skill tecniche:

Passione per il settore automotive

Corsi ed esami in meccanica calda, calibrazione motore, powertrain

Lingua:

Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze personale:

Attitudine al lavoro in team

Doti relazionali

Capacità di problem solving

Sede di lavoro: Modena

Cosa offriamo:

Contratto full time, tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico

Modalità di lavoro flessibile

Ticket Restaurant del valore di 8 euro

Assicurazione Sanitaria e Welfare CCNL di Riferimento

Perché scegliere Teoresi?

Siamo un gruppo internazionale in continua evoluzione, attento all’innovazione, alla sostenibilità e al benessere delle persone. Lavoriamo per creare soluzioni innovative e di valore, collaborando con aziende leader e investendo nel capitale umano.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!