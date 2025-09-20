21.4 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Lavoro

Neolaureato Ingegneria Meccanica Automotiv

Offerte di Lavoro
Offerte di Lavoro

Teoresi S.p.A., con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo alla ricerca di:

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA O INGEGNERIA DEL VEICOLO

Requisiti:

  • Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica o Veicolo, con tesi in ambito automotive
  • Plus: esperienza in ambito Formula Student

Skill tecniche:

  • Passione per il settore automotive
  • Corsi ed esami in meccanica calda, calibrazione motore, powertrain

Lingua:

  • Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze personale:

  • Attitudine al lavoro in team
  • Doti relazionali
  • Capacità di problem solving

Sede di lavoro: Modena

Cosa offriamo:

  • Contratto full time, tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
  • Modalità di lavoro flessibile
  • Ticket Restaurant del valore di 8 euro
  • Assicurazione Sanitaria e Welfare CCNL di Riferimento

Perché scegliere Teoresi?
Siamo un gruppo internazionale in continua evoluzione, attento all’innovazione, alla sostenibilità e al benessere delle persone. Lavoriamo per creare soluzioni innovative e di valore, collaborando con aziende leader e investendo nel capitale umano.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


