Neolaureato Ingegneria Meccanica Automotiv

Teoresi S.p.A., con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo alla ricerca di:
NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA O INGEGNERIA DEL VEICOLO
Requisiti:
- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica o Veicolo, con tesi in ambito automotive
- Plus: esperienza in ambito Formula Student
Skill tecniche:
- Passione per il settore automotive
- Corsi ed esami in meccanica calda, calibrazione motore, powertrain
Lingua:
- Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze personale:
- Attitudine al lavoro in team
- Doti relazionali
- Capacità di problem solving
Sede di lavoro: Modena
Cosa offriamo:
- Contratto full time, tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
- Modalità di lavoro flessibile
- Ticket Restaurant del valore di 8 euro
- Assicurazione Sanitaria e Welfare CCNL di Riferimento
Perché scegliere Teoresi?
Siamo un gruppo internazionale in continua evoluzione, attento all’innovazione, alla sostenibilità e al benessere delle persone. Lavoriamo per creare soluzioni innovative e di valore, collaborando con aziende leader e investendo nel capitale umano.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
